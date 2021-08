Policía interviene con el cantante Lalo Rodríguez por aparente estado de embriaguez

‘’Todos están pendiente a las cosas malas pero no se acuerdan que metí el 18 de julio en Río Grande las fiestas patronales… las cerré… fue espectacular… y el 25 en Guánica. De eso no se acuerdan, ¿verdad?. Pues ahora c^&%$ en su m^%$ porque yo digo lo que yo veo”, dijo el intérprete al reportero de Noticentro en tono molesto.

