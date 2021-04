Policía desarrolla búsqueda en Río Grande de Loíza en caso de joven desaparecida

En la mañana de hoy, agentes del CIC citaron al púgil para ser cuestionado sobre la desaparición de la joven aunque este no hizo comentario a su entrada y salida del cuartel. Más temprano, en Canóvanas las autoridades encontraron el vehículo de Keishla Rodríguez, en el cual no se encontró ninguna persona.

