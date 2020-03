Policía deplora uso de redes sociales para difundir actos delictivos

La Policía Nacional (PN) deploró esta tarde, a través de un comunicado, la utilización de las redes sociales u otros medios para emitir mensajes que van en contra de la sana convivencia de los nacionales y extranjeros en Panamá.El comunicado de la PN se da luego de que una supuesta pandilla advirtió, a través de las redes sociales, sobre la realización de actos delictivos en el sector del Casco Antiguo, en el corregimiento de San Felipe.Ante esta situación, la PN destaca que la emisión de mensajes anónimos no aporta nada al desarrollo social y económico de la nación. “Les recomendamos no creer y mucho menos repetir todo lo que salga o circule en las redes”, añade el comunicado.La PN informó que en este caso colabora con los funcionarios del Ministerio Público en las investigaciones por apología del delito, con la finalidad de determinar quién o quiénes están detrás de estos mensajes.

You May Also Like