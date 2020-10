Policía de Panamá desacata el compromiso de Cortizo con los derechos civiles

No es común que las protestas en Panamá concentren una masiva asistencia, y sí, como la de ayer, que no sumen más de un centenar de personas , y que la presencia policial sea más numerosa hasta llegar a tres policías fuertemente pertrechados por cada manifestante.

Pretendía Miranda que el detenido firmara un documento en el que constatara que no había sido maltratado, lo que consiguió, aunque en los mencionados videos se observaba lo contrario , y también que cumpliera con el protocolo de ser examinado médicamente para que el periodista no pudiera alegar posteriormente haber sufrido daños a manos de sus captores.

You May Also Like