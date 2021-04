Policía de Estados Unidos inculpado por muerte de George Floyd, rebatido por sus superiores

También subrayó que el uso de la fuerza debía estar reservado a los crímenes violentos y que el uso de un billete falso no entraba en esa categoría. Además le reprochó a Chauvin no haber “reexaminado” el estado de salud de Floyd durante su intervención.

Arrodillarse sobre el cuello de Floyd “podría ser razonable en los primeros segundos para controlarlo, pero no una vez que dejó de resistir, y especialmente no después de que se desmayó”, dijo Arradondo, en el sexto día del juicio.

El jefe de policía de esa ciudad de Minnesota, Medaria Arradondo, un hombre afroamericano de 54 años que lleva tres años en su cargo, dijo: esa forma de restricción no es “parte de nuestra política, ni de nuestro entrenamiento, y ciertamente no es parte de nuestra ética o valores”.

