Policía arresta a Aliex Santiesteban el hombre que violó y disparó a un niño en Miami-Dade | Univision 23 Miami WLTV

“También hay quienes están cansados de ver ataques a inocentes y otros se paralizan porque no saben qué hacer o tal vez no hacen nada porque ya han visto todo”, explicó la doctora Balinotti.

La noticia de lo ocurrido con el niño indignó a muchas personas quienes en redes sociales expresaron el dolor no solo por lo ocurrido, sino porque los testigos del incidente no le prestaron ayuda al menor, a pesar que estaba sangrando.

El vocero de la policía de Miami-Dade aseguró que no sabe si el daños que recibió el niño en su ojos es permanente, pero cuando le dispararon ya no podía ver.

