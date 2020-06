Poliamor: cuando tres (o más) no son multitud

Cuando de relaciones amorosas se trata, hay todo un mundo por descubrir y entre esas excentricidades del amor está el poliamor, una relación amorosa entre tres o más personas.

“El poliamor son relaciones que trascienden el amor de dos personas, habitualmente son tres, pero pueden ser más”, describe Ezequiel López Peralta, sexólogo clínico.

Al hacer una búsqueda en la Real Academia de la Lengua para conocer el significado de la palabra poliamor, se indica que “la búsqueda no produjo resultados”; sin embargo sitios como Wikipedia describen que “es una palabra compuesta del griego poli: ‘muchos’, y del latín amor”. En tanto, el sitio web Poliamor Madrid menciona que proviene del inglés polyamory, que procede del griego y el latín que significa muchos amores y que “la palabra fue acuñada a principios de los años 90, cuando el poliamor empezó a desarrollarse como un movimiento social a nivel global. También se puede llamar poliamoría y las personas que lo practican son poliamorosas, poliamóricas, poliamoristas o simplemente poli”.

Una relación consensuada

Dicho sitio define que el poliamor “consiste en amar a varias personas a la vez, de forma consensuada, consciente y ética. Quienes lo defienden consideran que el amor no tiene que ser restringido, porque si quieres a alguien deseas lo mejor para esa persona y eso incluye poder ampliar su vida amorosa y sentimental. La única condición es el amor entre las personas y la aceptación de la relación por parte de todas ellas”.

El sexólogo clínico, López Peralta puso como ejemplo a una mujer que tenga una relación con dos hombres, en algunos casos pueden convivir los tres, pero también como parejas diferentes, es decir, que ella puede tener una relación de pareja con el hombre A y el hombre B; entre ellos hay una relación de respeto, pero no una relación los tres juntos, sino que el eje es ella.

“Son dos relaciones de amor, a diferencia de las parejas liberales en donde dos personas tienen una relación abierta y que deciden liberar su genitalidad y tener otras relaciones con quienes deseen, a veces lo hablan de manera directa, a veces no, pero saben que dentro de los códigos eso puede ocurrir. Allí no sería un poliamor, porque lo que hay por fuera es una relación sexual y en el poliamor son relaciones estables y amorosas que funcionan como tales”, dice el experto.

Incluso, López Peralta dice hay relaciones poliamorosas donde una persona es homosexual y la otra heterosexual. Él conoce de casos en los que una mujer vive con un hombre, pero tiene una relación con otra mujer, son novias y no conviven; la otra chica tiene -a la vez- una relación con un hombre y está todo claro para todos, porque en el poliamor es fundamental que haya mucha claridad en cuanto al tema.

“El poliamor es una manera de abrir la posibilidad de que uno pueda amar a más de una persona, cosa que es contrario a lo que en la sociedad en general se piensa de que solo se puede enamorar de una persona, cuando en realidad podemos sentir amor por diferentes personas, porque cada una nos da algo distinto. Pudiera en una relación el fuerte ser la complicidad, la comunicación asertiva, cómo te diviertes con esa persona, mientras que con otra puede ser más una conexión espiritual o inclusive erótica…son relaciones como que de alguna manera se complementan”, acota el también escritor de origen argentino.

La experiencia de un poliamoroso

Los poliamorosos se manejan en grupos muy cerrados, generalmente bajo el anonimato, pues prefieren mantener su intimidad en reserva; sin embargo, Contenido Premium entrevistó a un poliamoroso panameño, quien compartió su experiencia, precisamente con la condición de que su identidad no fuera revelada, pues asegura vivir feliz como está.

¿Cómo define el poliamor y a una persona poliamorosa?

“Es una relación sentimental entre tres o más personas de forma simultánea donde todos se aceptan como son y se mantienen en la relación cerrada, es decir si va a entrar uno nuevo en la relación todos debemos saberlo y estar de acuerdo. Una persona poliamorosa es una persona que se acepta a sí misma tal como es y que reconoce que puede tener una relación con varias personas sin que se sientan ofendidas, con celos o represión”.

¿Hace cuánto practica este estilo de vida?

“Desde siempre, pero todo el mundo decía que era malo, que era ser mujeriego y sinvergüenza, pero afuera hay muchas personas que saben que les gusta otra y no tienen contacto, solo porque ante los ojos de todos es malo”.

¿Cómo descubrió que usted es una persona poliamorosa?

“Porque acepté que me gustaban varias personas en un momento de mi vida, quise salir con algunas al mismo tiempo, pero sin hacerles sentir mal o engañándoles, así que tomé el valor de decirles que tenía otra pareja y que ella aceptaba eso. No es ‘swinger’ esa es otra cosa, es aventura; poliamor es una relación seria de amor, sexo, económica y de vida”:

¿Le ha creado esto dificultad con su o sus parejas?

“Al principio sí, pero las mujeres que he conocido en realidad dicen que siempre han vivido atadas a no hacer cosas que les gustaría por aquello del qué dirán en una sociedad que es malo salir con varios, pero todos tienen amantes, queridas o queridos en algún momento de su vida”.

En su caso, ¿cómo es la dinámica en la relación, por ejemplo, cómo hace para compartir con ellas?

“Normal como en cada casa, todos vivimos bajo el mismo techo, compartimos gastos, tenemos empleo, horarios de trabajo, compartimos quehaceres, nos preocupamos por quién se enferma o su cumpleaños, tenemos sexo entre los tres o en pareja, eso depende; nadie siente celos si salen solas o una conmigo al cine o a cenar, nos respetamos y por supuesto no faltan las peleas y enojos como en cualquier relación”.

¿Cuál es la diferencia entre poliamor y poligamia?

“Polígamos son los que viven dos vidas, una escondida de la otra, se casan o tienen dos o tres hogares y todos sin saber del otro. En el poliamor todos sabemos quiénes somos y vivimos juntos. La poligamia no es aceptada, lo bueno es la monogamia para la mayoría, porque por alguna razón creen que es más estable ser monógamo y no son honestos con ellos mismos. La mayor parte de los amigos que tengo tienen sus novias/os o esposas/os y tienen aventuras mayormente en el trabajo, con amigos de vez en cuando y viven un mundo de mentira social”.

¿El poliamor se practica con diversidad de géneros o solo hombre-mujer, etc?

“Aquí en Panamá conozco triadas y cuartetos, es variado: solo hombres, solo mujeres, dos mujeres un hombre, dos hombres y una mujer, dos hombres y dos mujeres, sexo entre todos. A veces la mujer vive con dos hombres, pero solo tiene sexo con uno de ellos por vez, nunca entre todos, pero viven en la misma casa… eso depende del gusto y lo que quiera cada uno”.

Tienen un consejero en hipnosis, ¿en qué se basan esas consultas?

“Hay problemas por el tabú y discriminación en Panamá iniciando desde la familia de cada uno, los del trabajo o los vecinos. La discriminación es fuerte y vivir así en algunos casos no es fácil, así que él nos ayuda a algunos en consejos y escuchando, es de los pocos que nos escucha sin juzgar y nos deja trabajos para pensar y desarrollar”.

¿Cuántas personas forman el grupo Poliamor Panamá?

“Por ahora no sabemos, en esa página hay muchos que están, pero creo que por curiosos, algunos por morbosidad, porque piensan que es una locura sexual. Los poliamorosos que conozco personalmente al igual que yo no queremos publicidad, ya que por los niños y familias no queremos estar en boca de nadie, somos una familia. Es como si tuvieras un defecto y todos quisieran ir a verte y preguntar a la familia qué se siente vivir contigo, ¿no es loco?”

Se está normalizando

Poliamor Madrid indica que “desde una filosofía poli no tiene por qué existir una sola persona adecuada, puede haber varias, y sentirse atraído por otra persona no quiere decir necesariamente que haya algún problema con la relación. Es perfectamente natural sentir atracción, afecto o amor por varias personas a la vez. Esto no implica querer menos a cada persona”.

En ese sentido, López Peralta asevera que este tipo de relaciones se ve más en Europa y en el caso de América Latina en países más abiertos como Argentina o Brasil, pero más en las ciudades grandes, como Buenos Aires o Río de Janeiro, respectivamente. “Es un fenómeno que cada vez está viéndose más y se está normalizando mucho, aunque hay gente que lo ve como una cosa rara o loca, pero cada vez se normaliza más porque finalmente se trata de personas adultas que tienen clara la situación y eligen conscientemente lo que están viviendo”.