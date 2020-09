Polémico toque de queda cambia a partir de hoy; van más de 74 mil personas retenidas

De hecho, a partir de hoy, lunes 14 de septiembre, entra a regir el último cambio al toque de queda, hecho mediante el decreto ejecutivo 1078 de 11 de septiembre pasado. Así, el período de toque de queda diario, que ya se habían reducido de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., será ahora de 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

You May Also Like