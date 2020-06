Polémica por gesto de Trump durante las marchas en EE. UU. – EEUU y Canadá – Internacional

En ambos casos, no obstante, fueron los gobernadores de esos estados los que invocaron la ley y muchos sostienen que si bien Trump puede hacerlo de manera unilateral no sería coherente que lo hiciera sin la autorización de estos pues su efectividad depende de que puedan coordinar con las autoridades locales.

Buck probablemente se refería a múltiples reportes de prensa, entre ellos del Post , New York Times, Político y The Hill , según los cuales el presidente estaba furioso por el cubrimiento que recibió a lo largo del fin de semana cuando se supo que había sido escondido en el búnker de la Casa Blanca por que se temió que los manifestantes pudieran romper el perímetro de la residencia.

Pero a diferencia de los días anteriores las protestas eran pacíficas y no tan multitudinarias. Curiosamente, la gran mayoría de personas no eran afroamericanos sino jóvenes de raza blanca , muchos de ellos estudiantes de las universidades y colegios de la ciudad.

