Polémica por cierre de una micro cervecería en Boquete; el Minsa responde

“Ya se presentó la reconsideración, pero el punto aquí es que me cierran cuando tengo mejores condiciones de infraestructura que cuando me reabriste. Además, nadie puede ser juzgado ni sancionado dos veces por lo mismo”, señaló el abogado, quien también cuestionó el enorme despliegue policial para hacer saber del cierre de las operaciones del comercio.

“¿Por qué me cerraste si estamos en un proceso y además que esta actividad lleva cinco años sin causar daño a la salud pública? No hay trazabilidad que indique que sea un foco de infección, se guardan las medidas de bioseguridad y el distanciamiento”, expresó.

