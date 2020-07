Polémica entre Sech y Lalo Ebratt por una gata

“Yo tengo una gata que se besa con otra con otra. Yo tengo una nota igual que tú y se me nota y se me nota. Mucho Louis Vuitton de la cabeza a las bota’. Me voy a mudar pa’ ‘onde legal esté la mota…”. Este tema se titula “Yo tengo una gata”, que interpreta Sech junto a Ozuna, y fue el causante de un “arroz con mango” que destapó Lalo Ebratt, de Tropical Mind, cuando dio unas declaraciones a un medio radial en Estados Unidos.

Lee la edición impresa

El domingo por la noche las redes sociales se prendieron. Lalo aseguraba – estaba muy seguro de eso – que Sech lanzó el tema en mención y ni siquiera le dio sus créditos, pues él dice que escribió una parte de ese tema. Él solo quería un empujón para que lo conocieran más porque Sech ya estaba fuera del estadio. “Él quería que yo le diera la canción para que la hiciera con otra persona y yo le dije qué va bro, lo más importante de todo esto es la unión y en la unión está la fuerza. Sería cool, sería muy duro – ya Sech estaba duro, eso fue el año pasado- sería duro si me involucra a mí también que yo hice el coro, a mí me conocerían más y yo sé que Universal haría una inversión. Me dijo: hermano, voy a hacer todo lo posible para que tú salgas en la canción”, contaba Lalo.

Ebratt destacó que pasó un mes y un amigo que tiene acá en Panamá, que es muy cercano a él, escuchó a Dímelo Flow tocando la canción de él, que ya no cantaba él, sino que cantaba Ozuna y Sech. “Qué locura hermano, yo no lo podía creer. Me mandaron un video de esa canción, lo único que hice fue llorar”, explicó el artista.

Cuando el locutor le preguntó, ¿pero qué canción es?, Lalo respondió: “Yo tengo una gata”, de Sech y Ozuna. “Una canción que hice viajando pa’ Ecuador. Sabía que tenía una energía súper cool, pero nunca me imaginé que Sech iba a hacerme esto. Yo confiaba mucho en él…”, comentaba Lalo. ¡Fuerteee!

Intentamos contactar a Lalo Ebratt a su número celular, pero nunca respondió nuestros “chats”.

En cuanto a Sech, minutos después de haberse destapado este tamal subió una imagen de Tupac Shakur sacando el dedo vulgar con el siguiente mensaje: “Hay personas que solo quieren verte caer, pero lo más sensato es jamás darles el gusto”.

Además subió a sus historias el mensaje: “Que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo”, así como el mensaje: “Días así me motivan el doble. Gracias Dios mío”.

Por último, escribió en sus historias de Instagram: “Les prometo ser el mejor”.

Lalo está totalmente decepcionado de “El peluche” panameño. El equipo de Sech no ha dicho nada al respecto.