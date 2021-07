Polémica en la Villa Olímpica: se filtraron fotos de Luka Doncic y sus compañeros en medio de una fiesta

Sin duda alguna, una de las máximas figuras que está participando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es Luka Doncic. La estrella de los Dallas Mavericks ha deslumbrado con su participación en esta justa olímpica. Sin embargo, de la gloria se puede caer rápidamente al mundo de las críticas. El basquetbolista fue visto teniendo una fiesta en la Villa Olímpica justo a la delegación de Eslovenia.

Las imágenes han generado mucha polémica a través de las redes sociales. El ex jugador del Real Madrid está en el centro del huracán junto a sus compañeros de selección por las controvertidas capturas de pantalla que fueron filtradas. Los deportistas fueron retratados por Cristina Ouviña, jugadora de la selección española de baloncesto. Ouviña publicó unas historias en Instagram, pero rápidamente las eliminó.

En el material se ve a los deportistas celebrando, pero sobre las mesas de la habitación habían botellas de alcohol y cartas de póker. Sin duda alguna estas imágenes generaron grandes controversias en las redes sociales.

“Me equivoqué compartiendo esta parte de mi experiencia olímpica, pero quiero resaltar que todos los atletas que estamos en Tokio somos conscientes de la situación de pandemia en la que vivimos y de que no debemos relacionarnos con nadie ajeno a la gran burbuja de la Villa”, explicó la española en una declaraciones recopiladas por Sin Filtro.

Estas imágenes podrían costarle una sanción a la selección de Eslovenia. Claramente sus acciones van totalmente en contra de las medidas que ha establecido el Comité Organizador y el Comité Olímpico Internacional con la intención de reducir los riesgos de contagios contra el COVID-19. Ninguno de los presentes en la habitación tenían mascarilla ni guardaban el distanciamiento social.

Eslovenia tuvo un buen debut en territorio nipón. Luka Doncic consiguió 48 puntos, 5 asistencias y 3 bloqueos en el duelo en el que los eslovenos vencieron 118 a 100 a los argentinos, actuales subcampeones del mundo.

While you were sleeping, Luka Doncic just did this in his Olympics debut:

48 PTS

11 REB

5 AST

3 BLK

6 3PT

18-29 FG

in a 40-minute game. pic.twitter.com/q3AhHcU40f

— StatMuse (@statmuse) July 26, 2021