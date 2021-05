Polémica en EE UU por un instituto que retocó las fotos del anuario escolar para eliminar los escotes

La escuela supuestamente les ha dicho a los padres que pueden solicitar un reembolso si no están contentos con el anuario. Pero una madre furiosa dice que recuperar su dinero no es suficiente. “Nuestras hijas merecen una disculpa”, afirmó. “Les hacen sentir vergüenza por quiénes son”, dijo.

Otras estudiantes dicen que la escuela los ha dejado sintiéndose “sexualizadas”, alegando que los atuendos que llevaban no eran inapropiados de ninguna manera. “Me sentí segura ese día y me veía bien, con el código de vestimenta”, dijo la alumna Zoe Iannone. “Cuando se lo envié a mi madre y todos lo vimos, me sentí muy sexualizada”.

