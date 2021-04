Polémica campaña de educación sexual que usa tacos, batidos y tiburones para definir el consentimiento

Por su lado, Women for Australia (W4A o Mujeres por Australia) calificó a The Good Society como “una aterradora distopía de 1950”. mientras RonniSalt, un popular comentaristal, subrayó con ironía “los tenues matices puritanos” de los vídeos, así como el “tufillo religioso del nombre de la campaña “La buena sociedad”.

La ong End Rape on Campus Australia (EROCA, siglas en inglés para Poner Fin a las Violaciones en los Campus Australia) señaló el lunes en Twitter que este material no cumple con los estándares educativos de prevención de asaltos sexuales y agregó que “hay algunos mensajes sumamente preocupantes e información incorrecta”.

