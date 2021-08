Pol Espargaró se lleva su primera pole del año tras la sanción a Jorge Martín

La tercera posición en la parrilla de salida para la categoría reina pertenece al francés Fabio Quartararo (Yamaha), que lamentó no haber encontrado ‘feeling’ con el ‘grip’, aunque no estuvo lejos de los mejores. La cuarta plaza fue para el ‘castigado’ Jorge Martín, y la quinta para Marc Márquez (Repsol Honda) con 1:59.086.

“Ha sido una vuelta bastante loca, es un circuito muy largo que no te permite errores y cualquier error lo pagas. He ido justo en la contrarrecta, pero ha funcionado. Está siendo una travesía un poquito dura, pero espero que esto nos dé oxígeno para el resto de la temporada “, dijo Pol Espargaró nada más conseguir la ‘pole’.

