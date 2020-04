¿Podrían vacunas viejas ayudar a proteger contra Covid-19? | ACTUALIDAD

Posiblemente luego se trabajará con la vacuna oral contra la polio, formada por gotas hechas de virus de polio vivos, pero debilitados. La Global Virus Network (Red Global de Virus) con sede en Baltimore espera comenzar estudios similares con esa vacuna y está en conversaciones con las autoridades de salud, dijo a The Associated Press el doctor Robert Gallo, cofundador de la red.

La Organización Mundial de la Salud emitió una severa advertencia el lunes para que no se use la vacuna contra la tuberculosis para el Covid-19, al menos que los estudios demuestren que funciona.

