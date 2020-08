¿podría propagarse a toda España como dicen algunos expertos?

La prevención juega un papel muy importante para evitar infecciones . Las recomendaciones generales a la población pasan por utilizar repelentes y ropa que no deje al descubierto grandes superficies de piel. Tampoco se debe utilizar perfumes intensos. En las viviendas, la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas y no mantener las luces encendidas por la noche es altamente aconsejable. Y para reducir el número de vectores, se suele fumigar en las zonas junto a las que ponen los huevos.

