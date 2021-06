“¡Podría haber atropellado a nuestros mecánicos!”

Para más inri, no sólo ha quedado grabado para la posteridad, sino que habrá ‘intrahistoria’: el equipo de Netflix está este fin de semana con Mercedes para uno de los episodios de la cuarta temporada de su serie ‘Drive to Survive’.

Mercedes está atravesando momentos muy complicados esta temporada. Red Bull les está pasando la mano por la cara, y la presión se está notando en ambos garajes, pero especialmente en el lado de Valtteri Bottas . El finlandés se está ganando a pulso no renovar con el vigente campeón, y no hay fin de semana en el que no retrate su pobre estado de forma .

