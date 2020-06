Podría haber 36 civilizaciones inteligentes con capacidad de comunicación en nuestra galaxia, según estudio

“Si descubrimos que la vida inteligente es común, esto revelaría que nuestra civilización podría existir por mucho más de unos pocos cientos de años, alternativamente, si descubrimos que no hay civilizaciones activas en nuestra galaxia, es una mala señal para nuestra propia vida a largo plazo. Al buscar vida inteligente extraterrestre, incluso si no encontramos nada, estamos descubriendo nuestro propio futuro y destino “.

“Una de ellas es que la vida se forma de una manera científica, es decir, si se cumplen las condiciones adecuadas, entonces se formará la vida. Esto evita preguntas imposibles de responder como ‘qué fracción de planetas en una zona habitable de una estrella formarán vida? y ‘¿qué fracción de vida se convertirá en vida inteligente?’, ya que estas no se pueden responder hasta que realmente detectemos vida, lo que aún no hemos hecho”.

