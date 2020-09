¿Podría desaparecer el dinero? Uno de cada tres españoles está dispuesto a dejar de usar efectivo

A pesar de esto, la mitad de las personas encuestadas dijo que usan diferentes formas de pago online, no porque quiera, sino porque se ven obligadas, ya que no todos los proveedores disponen de las mismas formas de pago. En este punto, España se sitúa en el cuarto puesto del ranking de países en preferir tener todas las opciones de pago posibles al alcance .

En el conjunto de todo el continente, cuatro de cada cinco europeos -83%- dicen que utilizan menos dinero en efectivo desde que empezaron a emplear los métodos de pago contactless y el porcentaje de población que señala que preferiría que el efectivo no existiese presenta una tendencia al alza en todos los grupos de edad. Solo el 30% de los europeos señala que no quiere que el dinero en efectivo desaparezca.

