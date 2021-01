¿Podrás quitarte la mascarilla después de vacunarte contra el coronavirus?

Las primeras vacunas contra la Covid-19 llevan ya una semana en España. Aunque para la mayoría de ciudadanos aún quedan semanas, o meses, para que la reciban, muchos son los interrogantes que surgen una vez nos sea suministrada la dosis (o dosis, en caso de necesitar más de una).

Uno de esos interrogantes es hasta dónde podremos ir recuperando nuestra vida normal. ¿Tendremos que continuar con las medidas de prevención? ¿Hasta cuándo? ¿Podremos quitarnos la mascarilla?

Algunas de las certezas que se tienen hasta ahora es que una persona vacunada tiene casi garantizado que no desarrollará la enfermedad, pero esto no quiere decir que no la pueda seguir transmitiendo, según explican desde ABC. De hecho, pese a que los asintomáticos no son transmisores del virus tan eficientes como los sintomáticos, sí que pueden provocar contagios en sus contactos más cercanos.

Lo que se sabe hasta ahora es que las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna, las primeras que recibirán los españoles en esta etapa inicial, proporcionan ‘inmunidad funcional‘.

Expertos como Helen Bransweell o Christian Drosten, investigador en el Instituto de Virología del Hospital Universitario Charité de Berlín, destacan que incluso en un escenario de vacunación las reinfecciones no se podrán descartar. Mucho menos la transmisión del virus. Habrá casos, pero serán menos numerosos y menos graves según avance la vacunación.

Los expertos coinciden en que lo que puede ocurrir es que el coronavirus acabe provocando reinfecciones con síntomas parecidos a los de un catarro, como ya ocurre con otros coronavirus conocidos como el OC43, 229E, NL63 y HKU1.

Lo ideal sería llegar a un momento en el que se hable de ‘inmunidad esterilizante’, en el que se evite que el virus llegue a multiplicarse entre humanos. Helen Branswell lo describe como “un sistema inmunitario armado frente a un enemigo al que es capaz de repeler antes de que tenga lugar la infección”.

Aún se desconoce si llegaremos a desarrollar ese tipo de defensa frente a este coronavirus, de manera que por el momento la conclusión es clara: la mascarilla deberá seguir utilizándose muy probablemente todo este año 2021.