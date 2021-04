podrás moverte por interiores y escoger rutas más ecológicas

Google Maps va a incluir más de 100 mejoras impulsadas por Inteligencia Artificial con el propósito de “ofrecer la información más precisa y actualizada justo cuando el usuario la necesita ”. Hace 16 años, cuando se hacía un viaje, muchos recurrían a mapas o a indicaciones escritas en papel para conocer el trayecto. Además, la gente no contaba con datos sobre el tráfico o no sabía si el local al que se dirigía estaría abierto.

You May Also Like