podrás añadir contactos simplemente escaneado un código QR

Conviene subrayar que, obviamente, cuando compartes un código QR con alguien también estás compartiendo tu número de teléfono . Pero no te preocupes, WhatsApp pone solución a los descuidos: por si lo has compartido con alguien por error o si lo has publicado accidentalmente en mal lugar -como las redes sociales-, existirá la posibilidad de eliminar dicho código QR y generar uno nuevo de inmediato. Y esto podrás hacerlo cuantas veces quieras.

