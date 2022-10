¿Podrá Ucrania asestar un nuevo golpe a Rusia de cara al invierno? (Análisis)

Mientras tanto, los últimos días han demostrado que los sitios más allá del actual campo de batalla terrestre están lejos de ser inmunes a los ataques. Todavía no está claro cómo se llevó a cabo el bombardeo del puente de Kerch, y Kyiv no se ha adjudicado la autoría, pero el hecho de que un objetivo tan profundo en el territorio controlado por los rusos pudiera ser atacado con éxito, indica una seria amenaza ucraniana contra activos rusos clave.

“Los rusos están jugando hasta que suene el silbato, (con la esperanza de) evitar un colapso en su línea del frente antes de que llegue el invierno”, dijo a CNN Samir Puri, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y el autor de “Russia’s Road to War with Ukraine”.

