Poderoso caballero es Don Dinero

Las estadísticas del Ministerio Público señalan que de enero a julio del 2020 se han presentado 8,194 denuncias por violencia doméstica y se han producido 23 femicidios. ¿Cuántas de esas denuncias han sido atendidas con la eficiencia y prontitud que se ha dispensado al señor Martinelli? Y no es que este señor no tenga derecho a denunciar y solicitar la asistencia del Ministerio Público, como cualquier persona. Lo que se cuestiona es que esa misma prontitud en la tramitación de las denuncias y expedición de medidas de protección, no se otorgue a favor de las mujeres que diariamente acuden en busca de protección y que estén parcializadas y sean selectivas para personajes con influencia y poder político y económico, en menosprecio de los valores y comportamientos éticos, de equidad y real justicia.

