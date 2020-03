Poder, sexo y corrupción | La Prensa Panamá

En Panamá, ya lo sabemos, la lista de pendientes en ese campo es enorme. Aún no llegan a la Asamblea Nacional las prometidas reformas legales en materia de conflictos de intereses, la actualización de la legislación sobre declaración de bienes -para detectar los tan comunes enriquecimientos no justificados de funcionarios-, la protección de denunciantes, la revisión del Código Penal para aumentar las penas de los delitos relacionados con corrupción, entre otras reformas que esperan mejores días.

