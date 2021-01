Poder ciudadano | La Prensa Panamá

No existe problema nacional más serio e injusto que la bomba próxima a estallar: la CSS, la entidad de protección social más importante del país) y a la vez unificar y modernizar el programa nacional de salud pública para beneficio de nuestro pueblo más vulnerable. El problema está requete diagnosticado y la solución no solo conocida, sino consensuada por la sociedad con un propósito común.

He dedicado gran parte de mi esfuerzo a empujar lo más obvio y a la vez lo más difícil en una democracia legítima: que los ciudadanos comprendamos que el poder emana del pueblo…¡de la ciudadanía! Que los ciudadanos son los dueños del poder. Los candidatos a la Presidencia andan buscando trabajo como administradores de la cosa pública….¡Nuestra cosa pública! Por eso la pregunta a ellos no debe ser qué pretenden hacer con nuestro país, sino más bien: “Este es Nuestro Plan 2030 del país que queremos nosotros los ciudadanos. Dígame, ¿cómo pretende cumplir con nuestro plan los próximos 5 años?”. Esto es tan obvio que no sé por qué nos es tan difícil entenderlo, y accionar ejerciendo nuestro poder.

You May Also Like