¿Podemos comprometernos para toda la vida? ¿Tenemos tiempo para él? Qué tener en cuenta antes de adoptar un gato

También es importante que nos interroguemos sobre el tiempo con el que contamos para su cuidado . Un gato no solo necesita que estemos pendientes de sus necesidades más básicas como comida, agua o limpieza del arenero; sino que también requieren cariño, compañía, visitas veterinarias periódicas, tiempo para su adaptación al nuevo entorno o para hacer ejercicio a diario. “Muchos animales en los refugios están allí­ porque sus dueños no pensaron realmente cuánto tiempo llevaba cuidar de ellos”, señalan desde HSUS.

De hecho, la Humane Society of the United States (también conocida por sus siglas HSUS), organización creada en la década de los 50 en Washington DC y centrada en la promoción del bienestar de los animales , recogió en un documento varias preguntas que conviene plantearse ante de adoptar un felino.

