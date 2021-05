Pocos entienden o asimilan, que la ‘DT’ de Dep. y Recreación, es la columna vertebral de Pan-Deportes

“Pero realmente estoy esperando para finalmente llegar allí. Ha habido una gran comunicación desde el COI, y tengo plena confianza en todo el Comité Organizador de Tokío para organizar unos Juegos Olímpicos seguros”. TAMÁS TOTH, (Hungría). Atleta del mundo de Triatlón. Presidente del Comité (AC) reportó: “Hace dos semanas entregamos con éxito, nuestro primer sistema de burbujas en Yokohama que fue nuestra primera carrera de clasificación olímpica en el año. Más de 117 ATLETAS de élite compitieron allí, y me gustaría tranquilizar a todos mis compañeros olímpicos que se están preparando sobre el servicio del COI, y de la nación anfitriona. Desde el momento en que llegas al Aeropuerto lo guiarán a su hotel, y el profesionalismo en los lugares de entrenamiento fue tan asombroso que tengo mucha confianza en como se hará en Tokío. La perfección japonesa estaba ahí, y tengo muchas ganas de que lleguen los Juegos”. El Coctel que ha estado presente en muchos Juegos Olímpicos de Verano, ha recibido es buen trato. No obstante, estamos frente un escenario, jamás vivido en ‘JO’ de Verano, como los es la Pandemia de COVID-2019, y hay nuevas reglas que todos tendrán que seguir. Tomen Nota de Esto.

Dije: “Mientras otros países han asistido con un buen número de atletas, Panamá lo hizo con SIETE. Damas: Nathalee J. Aranda Robinson, para competir en Salto de Longitud. Rolanda Bell, en 3000 metros con obstáculos, y Andrea Ferris, en 1,500 Metros Planos, (Dicen que no asistió). VARONES. Andrés Álvaro Reyes Andrian, en Salto de Longitud. Antonio James Grant Sterling, compite en 400 Metros Planos. Yassir Cabrera López, en la Marcha de 20,000 Metros. ¡“Increíble pero irrefutable¡”: Pocos Entienden o Asimilan, que la Dirección Técnica de Deportes y Recreación, que debe transformarse en la Columna Vertebral del Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), carece de Liderazgo en su Jefatura, de una Buena Planificación y Organización, por consiguiente, no es Eficiente y mucho menos Eficaz la Administración que se aplica.

