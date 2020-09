Poca transparencia en gestión de los gobiernos locales

En julio de 2019, con el inicio del nuevo gobierno, los alcaldes y representantes pidieron al presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, más recursos para ayudar a sus comunidades. Fue cuando se designó a la SDN para que, junto con los gobiernos locales, plantearan los cambios a la norma de descentralización, pero a la fecha, no se sabe nada. Este medio llamó en reiteradas veces a Francisco Vigil para conocer su versión, pero no no respondió.

