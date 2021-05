Pobre rendición de cuentas de la mesa Covid

Tras los cuestionamientos de los diputados, Alexander dejó claro que el aumento de la planilla estatal, más allá de la contratación de personal, se debe a los pagos que se han hecho en atención a leyes especiales. Entre 2020 y 2021, se han pagado cerca de 700 millones. “Eso no puede seguir. Hay todo un tema que como país se debe abordar”, opinó, luego de que la diputada de Cambio Democrático Yanibel Ábrego le reprochara que, pese a la contención del gasto, el gobierno no ha disminuido el gasto en planilla. La Policía Nacional y los educadores, explicó, se rigen por leyes especiales.

