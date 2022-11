PNUD sobre el cambio climático: ‘Estamos llegando tarde, pero todavía hay tiempo’

En América Latina estas tres dimensiones son muy relevantes, en particular la inseguridad. Se puede generar por múltiples causas y tiene como resultado una sensación de ansiedad, que puede resultar en una mayor polarización. La gente se pregunta por qué la vida no mejora si se ha avanzado en educación y en la lucha contra la pobreza: ‘¿Por qué tengo miedo? No sé si mi hijo tendrá una vida mejor que la mía’. Y muchas veces se buscan respuestas excesivamente simplistas echándole la culpa a otros. Se busca la protección como grupo rechazando al resto. Esto produce desconfianza, la cual se retroalimenta y termina en sociedades divididas, polarizadas. Se contamina el debate político.

Es una responsabilidad compartida. No existe un autor que por sí solo pueda resolver estos problemas. De hecho, en el informe nos preguntamos por qué si sabemos cuáles son las acciones que hay que tomar no estamos actuando. En parte la respuesta tiene que ver con el entorno de incertidumbre y polarización que vivimos. Más bien nos estamos atrincherando en ciertas posiciones. Necesitamos trabajar juntos, pero lamentablemente estamos yendo en otra dirección.

