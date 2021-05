PNP confirma Ricardo Rosselló será cabildero de la estadidad

“Esto no es (un voto) por la estadidad. Se está votando por personas. Comparemos esto con unas primarias. Aquí va a votar casi el 80% de los que votaron en las primarias del 2020 (del Partido Popular Democrático ). No comparemos (con) plebiscitos, que es de estatus, que la gente va a votar por la estadidad”, insistió Mundo.

Asimismo, Mundo argumentó que, en el plebiscito de 2017, el registro electoral no mantenía activos a electores que no hubieran participado en los comicios generales previos, a pesar que desde 2012 el Tribunal Federal hubiera prohibido inactivar votantes hasta que se ausentaran de dos elecciones consecutivas.

Los números que ofreció el comisionado alterno no son los oficiales, toda vez que la CEE no adjudica votos por nominación directa a personas específicas en la noche del evento, sino que se espera al escrutinio general. Por lo tanto, en el portal de la CEE solo se puede observar que el renglón de nominación directa en la papeleta de cabilderos a la Cámara de Representantes ha obtenido más votos que todos los candidatos certificados.

“La tendencia se ha mostrado desde que comenzó el primer colegio hasta el 35% de los colegios. No ha cambiado ni ha habido variación extraordinaria. No solo en el caso de Ricardo Rosselló, sino de todos los candidatos”, añadió Mundo.

