Plus Ultra niega tener el monopolio de la ruta a Venezuela en pandemia

Tras reiterar que no tiene “nada que ver con la batalla política” en la que está inmersa, Plus Ultra denuncia que esta “campaña de claro índole ideológico y partidista está dañando la reputación y honorabilidad de la compañía y está poniendo en peligro el sustento de las más de 350 familias españolas que dependen directamente de Plus Ultra y de los más de 2.500 puestos indirectos que genera”.

En lo que respecta a 2021 , en enero volaron a Caracas Iberia y Plus Ultra con un vuelo cada una y en febrero Air Europa ha sido la única compañía que operó vuelos en exclusiva a Venezuela, mientras que en marzo Plus Ultra fue la única que operó un vuelo y en abril lo tiene programado Iberia para el día 24, según los datos que aporta en un comunicado.

You May Also Like