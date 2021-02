Pleno del CNE acepta la revisión de 31 actas con novedades en ocho provincias | Política | Noticias

Los integrantes del #CNE pasan a la historia no por su apego a la #Democracia sino a los poderosos intereses económicos que imponen sus reglas. De las veinte mil actas dan paso a reconteo de 31 actas (!!). No pedimos limosnas sino respeto a la voluntad del pueblo del #Ecuador pic.twitter.com/4RzwjSqcN7

De la revisión realizada por el CNE se estableció que: 1.453 actas repetidas estaban repetidas, por lo que el número bajó a 5.780. De estas, 5.409 actas no tenían ninguna inconsistencia, es decir, son válidas; 340 actas que ya fueron identificadas con novedades por el sistema informático; las mismas que fueron recontadas durante las audiencias públicas de escrutinios de las Juntas Provinciales Electorales, por lo que no procede un nuevo recuento, debido a la jurisprudencia electoral vigente.

El Pleno no dio paso a la comparación numérica de sufragantes por dignidades que fue la primera parte de la objeción presentada por PK, para lo cual presentó 20.534 actas clasificadas en: 9.411 actas de binomio presidencial y 11.123 actas de dignidades de asambleístas nacionales y parlamentarios andinos. Este requerimiento se consideró improcedente pues no se apega a las disposiciones legales.

