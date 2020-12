Pleno de la Corte decreta suspensión de los términos judiciales en Panamá y Panamá Oeste

La decisión se basa, destaca la nota, luego de que las autoridades de salud declararan una restricción de movilidad a partir de las 5:01 a.m. del lunes 4 de enero de 2021, hasta las 5:00 a.m. del jueves 14 de enero de 2021 en Panamá y Panamá Oeste, para frenar el avance de la Covid-19.

