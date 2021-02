Pleno aprueba en segundo debate proyecto de ley No. 314; salud mental deberá ser evaluada y certificada por un psiquiatra

Hace cuatro días la Sociedad Panameña de Psiquiatría emitió un comunicado en el que lamentó que se haya desvirtuado la discusión del artículo No. 17 del proyecto de ley No. 314 sobre la salud mental.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este miércoles 10 de febrero en segundo debate el proyecto de ley No. 314, que establece en su artículo No. 17 que un psiquiatra será el encargado evaluar y certificar la salud mental de un paciente.

