Plegable… ¡y por menos de 100 euros! Ya no hay excusas para no tener una bicicleta estática en casa

Con la llegada del verano, nuestras rutinas deportivas cambian, y es que, si bien es cierto que apostamos por entrenamientos menos estrictos y que puedan llevarse a cabo en nuestro destino vacacional, no debemos prescindir al 100% del deporte durante esta época. Además, existen soluciones para hacer de cada sesión un momento más llevadero respecto al calor porque, por ejemplo, podemos apostar por los deportes en el agua para disfrutar de experiencias inolvidables mientras practicamos ejercicio. Además, el ejercicio en casa se convierte en un must de esta temporada, puesto que las altas temperaturas nos frenan a la hora de salir a la calle a practicarlo. Claro que, para ello, necesitamos contar con las herramientas adecuadas que nos ayuden a trabajar el 100% de nuestro cuerpo.

