Playoffs MLB 2020: Dodgers vs Braves: resumen en video y resultado Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

9a Baja | Dodgers 7-3 Braves: Otro ponche y se acab. Los Dodgers ganan y obligan al juego 6 de la serie.

9a Baja | Dodgers 7-3 Braves: Ah caray. Jansen sali con todo y otra vez poncha. Ahora solo falta uno y nos veremos maana.

9a Baja | Dodgers 7-3 Braves: Jansen logra sacar el primer out con un ponche y solo le faltan dos.

9a Alta | Dodgers 7-3 Braves: Ros se va ponchado y viene la ltima oportunidad para Bravos. Viene Jansen a lanzar. A temblar todos.

9a Alta | Dodgers 7-3 Braves: Doble play de los Bravos que secan a Dodgers y viene Edwin Ros a batear.

8a Baja | Dodgers 7-3 Braves: Los Dodgers sacan el tercer out y solo pudieron ponerles una carrera ms. Estn a tres outs de alargar la serie.

8a Baja | Dodgers 7-3 Braves: d’Arnaud conecta rol y se va pero Freeman llega hasta el plato para acercar a los Bravos.

8a Baja | Dodgers 7-2 Braves: Ozuna con elevado al central y Freeman llega hasta la tercera base.

8a Baja | Dodgers 7-2 Braves: Taylor hace un gran tiro a la intermedia para intentar sacar a Freeman y el jardinero de los Dodgers se queda tendido por una lesin.

8a Alta | Dodgers 7-2 Braves: Se van los tres bateadores en fila y vienen los Bravos a intentar acercarse.

8a Alta | Dodgers 7-2 Braves: Max Muncy con un espectacular batazo pero Cristian Pache se cuelga de la barda para robarle el cuadrangular.

7a Baja | Dodgers 7-2 Braves: Acua con fly para la ubicacin de Betts y Gonzlez logra colgar el cero para los Dodgers.

7a Baja | Dodgers 7-2 Braves: Dodgers logra sacar el doble play con un batazo corto de Oache pero viene Acua a batear con hombre en tercera.

7a Baja | Dodgers 7-2 Braves: Larga sesin del nayarita ante Camargo y le termina regalando la base.

7a Baja | Dodgers 7-2 Braves: Pedro Baez deja el juego y viene el mexicano Victor Gonzalez a tomar la lomita por los Dodgers.

7a Baja | Dodgers 7-2 Braves: Riley con sencillo al central y se coloca en base para abrir la baja de la sptima.

7a Alta | Dodgers 7-2 Braves: SEAGER SE VUELA LA BARDA. Los Dodgers se van cinco carreras arriba con un gran jonronazo por la pradera derecha.

COREY SEAGER, SO HOT RIGHT NOW. pic.twitter.com/v94a8F1sGi ? Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 17, 2020

7a Alta | Dodgers 5-2 Braves: Betts con sencillo remolcador que lleva al plato a Taylor y extienden la ventaja de los Dodgers.

7a Alta | Dodgers 4-2 Braves: Taylor con batazo profundo a la pradera izquierda y llega de pie a segunda. Viene Mookie a batear.

7a Alta | Dodgers 4-2 Braves: Tras la revisin se quita la decisin y Taylor regresa a la caja de bateo.

7a Alta | Dodgers 4-2 Braves: El umpire da hit by pitche pero Atlanta la reclama y se est revisando.

7a Alta | Dodgers 4-2 Braves: Webb es el pitcher de Atlanta en esta entrada y con ocho lanzamientos saca los dos primeros outs.

6a Baja | Dodgers 4-2 Braves: Baez saca el ponche y retira en fila a los Bravos. Gran trabajo del relevista para mantener la ventaja de los Dodgers.

6a Baja | Dodgers 4-2 Braves: Albies con un palomn al izquierdo y rpido se va el segundo de Atlanta.

6a Baja | Dodgers 4-2 Braves: Entra Baez como nuevo pitcher de Dodgers y poncha a d’Arnaud.

6a Alta | Dodgers 4-2 Braves: Cae el tercer out pero el dao est hehcho por los Dodgers.

6a Alta | Dodgers 4-2 Braves: Will Smith le pega un jonronazo a Will Smith y los Dodgers le dan la vuelta a la pizarra. Will se lleva por delante a Turner y Muncy. Dos de ventaja para los Dodgers.

WILL SMITH HR ON WILL SMITH Dodgers up 4-2 pic.twitter.com/EfHEKx6bjn ? Bleacher Report (@BleacherReport) October 17, 2020

6a Alta | Dodgers 1-2 Braves: Muncy se lleva el pasaporte y ahora viene el otro Smith.

6a Alta | Dodgers 1-2 Braves: Smith toma el relevo para buscar sacar a Max Muncy.

6a Alta | Dodgers 1-2 Braves: Justin Turner pega de hit pero agarran a Mookie en el tira y tira. El de barba roja llega hasta segunda. Viene nuevo pitcher para Atlanta.

6a Alta | Dodgers 1-2 Braves: Mookie se arranca a toda velocidad y se roba la intermedia.

6a Alta | Dodgers 1-2 Braves: Elevado de Corey Seager en un largusimo turno y es el primero fuera de los Dodgers.

6a Alta | Dodgers 1-2 Braves: Betts corre y alcanza a llegar a primera tras un batazo corto a la tercera almohadilla.

5a Baja | Dodgers 1-2 Braves: Ozuna con elevado al central y se van en fila los tres bateadores de Atlanta en esta entrada.

5a Baja | Dodgers 1-2 Braves: Freeman con lnea al jardn izquierdo y as cae el segundo out.

5a Baja | Dodgers 1-2 Braves: Acua se va por la va 63 y cae el primer out de los Bravos.

5a Alta | Dodgers 1-2 Braves: Taylor con rola al short y as se van los Dodgers sin empatar.

5a Alta | Dodgers 1-2 Braves: Pederson coencta pero muy corto y sacan a Pollock en la intermedia. Joc s se ubica en la inicial.

5a Alta | Dodgers 1-2 Braves: Shane Greene es el nuevo lanzador de Atlanta y arranca su labor enfrentando a Pollock que de inmeadiato le pega de hit en el primer lanzamiento.

5a Alta | Dodgers 1-2 Braves: Viene cambio de pitcher por los Bravos para este quinto rollo.

4a Baja | Dodgers 1-2 Braves: Pache conecta pero Seager la toma y tira a primera para el tercer out. Segundo cero consecutivo de los Dodgers y vamos a la quinta entrada.

4a Baja | Dodgers 1-2 Braves: Markakis se lleva el primer ponche de Treinen en este velada.

4a Baja | Dodgers 1-2 Braves: Riley con palomn al campocorto y cae el primer out para los Bravos.

4a Baja | Dodgers 1-2 Braves: Treinen toma el relevo por los Dodgers y ya es el tercer lanzador de la noche para Los Angeles.

4a Alta | Dodgers 1-2 Braves: Chocolate para Will Smith y se acaba el turno de Dodgers pero por fin se pusieron en la pizarra.

4a Alta | Dodgers 1-2 Braves: Muncy y Pollock se van con par de elevados pero ya encuentran la pelita en la zona ante Matzek.

4a Alta | Dodgers 1-2 Braves: Por fin reaccionan los Dodgers y Seager se vuela la barda por el central para acercar a su equipo.

Corey to center! pic.twitter.com/zsxk8aYZXt ? Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 17, 2020

3a Baja | Dodgers 0-2 Braves: Se anula la carrera de Ozuna y con ello cae el tercer out de la entrada. Vaya error de Marcell.

3a Baja | Dodgers 0-3 Braves: Swanson con peligroso batazo al derecho y Betts la toma de aire pero Ozuna se va a home y llega bien pero piden revisin porque no estaba pisando la base tras la atrapada.

3a Baja | Dodgers 0-2 Braves: Albies recibe el primer out pero avanza a los dos corredoresy ya estn en posicin de anotar.

3a Baja | Dodgers 0-2 Braves: d’Arnaud con el mismo hit que Ozuna y ya hay dos hombres en base y sin outs.

3a Baja | Dodgers 0-2 Braves: Kelly lleva a la cuenta mxima a Marcell Ozuna, quien termina conectando de hit con un globitp corto al central.

3a Baja | Dodgers 0-2 Braves: Se acab el juego para Dustin May y viene Joe Kelly al relevo.

3a Alta | Dodgers 0-2 Braves: Tres batearon, tres se fueron en fila y los tres con chocolate cortesa de Minter que est espectacular.

3a Alta | Dodgers 0-2 Braves: Oooootroooooooooo ponche de Minter sobre Taylor. Gran labor del inicialista de Bravos.

3a Alta | Dodgers 0-2 Braves: Minter poncha a Pederson. Ya son cinco chocolates en el juego y es su mximo nmero en la carrera.

2a Baja | Dodgers 0-2 Braves: May poncha a Freeman y saca la entrada. Una ms de los Bravos que estn 2-0 tras dos completas.

2a Baja | Dodgers 0-2 Braves: Acua con elevado que domina Betts y los corredores no se mueven, se mantienen en primera y segunda.

2a Baja | Dodgers 0-2 Braves: Pache de hit y Riley timbra la segunda carrera de los Bravos. May la est pasando mal.

2a Baja | Dodgers 0-1 Braves: Markakis conecta de hit y Riley llega hasta tercera. Dos hombres en base para los Bravos.

2a Baja | Dodgers 0-1 Braves: Ahora s, logra pochar a Riley y saca el primer out de este segundo rollo.

2a Baja | Dodgers 0-1 Braves: May le da la base por bolas a Swanson y sigue sin poder acomodarse en la lomita.

2a Alta | Dodgers 0-1 Braves: Pollock tambin se lleva chocolate del joven Minter y saca la entrada colgando el cero.

2a Alta | Dodgers 0-1 Braves: Minter poncha a Bellinger y sigue su buena labor en la lomita.

2a Alta | Dodgers 0-1 Braves: Smith con rola que toma el tercera base, tira a primera y saca al catcher de Los Angeles.

1a Baja | Dodgers 0-1 Braves: Albies se va ponchado y tras una completa Atlanta est arribaa por la mnima.

1a Baja | Dodgers 0-1 Braves: d’Arnaud con fly al derecho que captura bien Mookie Betts pero Freeman llega a home en el pisa y corre para poner la primera carrera del juego.

1a Baja | Dodgers 0-0 Braves: Base por bolas para Ozuna y Bravos tiene hombres en las esquinas y un solo out.

1a Baja | Dodgers 0-0 Braves: Freeman con lnea que se va paseando por todo el jardn derecho y llega de pie a la segunda base.

1a Baja | Dodgers 0-0 Braves: Acua con rola al short y cae el primer out.

1a Alta | Dodgers 0-0 Braves: Minter no baja su recta de 97 mph y lleva a Muncy a la cuenta mxima pero lo termina ponchando. Qu brazo de este pitcher.

1a Alta | Dodgers 0-0 Braves: Turner pega profundo al izquierdo y llega de pie a la intermedia. Viene Muncy con hombre en posicin de anotar.

1a Alta | Dodgers 0-0 Braves: Minter poncha a Corey Seager y cae el segundo out.

1a Alta | Dodgers 0-0 Braves: Playbaaaaaaall! Arranca el juego 5 de la serie y Betts se va con un fly en el primer pitcheo. Uno fuera para Dodgers.

Los Bravos ya afinan los brazos en este vital duelo en el que buscan el pase a la ansiada Serie Mundial de una atpica temporada 2020 de la Gran Carpa

Una botanita? Los Dodgers comparten la receta de un delicioso platillo para que los aficionados lo puedan preparar y se sientan en Dodger Stadium para apoyar a su equipo.

Estamos cerca del primer lanzamiento en Arlington. Ustedes qu opinan? Hoy se acaba la serie o tendremos doble cartelera de pelota caliente el sbado? y es que los Astros estn logrando lo que pareca imposible y en la quinta entrada derrotan 4-1 a Tampa.

Los Bravos han tenido en su pitcheo la arma ms poderosa de esta Postemporada pero una mala noche como la del mircoles puede cambiar todo en estas instancias, las ms importantes del ao.

Los Dodgers quieren alargar esta serie pero cada vez estn ms lejos del objetivo y es que tendrn que hilar tres triunfos para acceder a la Serie Mundial que inicia el prximo martes.

1. RF | Ronald Acua Jr. 2. 1B | Freddie Freeman 3. DH | Marcell Ozuna 4. C | Travis d’Arnaud 5. 2B | Ozzie Albies 6. SS | Dansby Swanson 7. 3B | Austin Riley 8. LF | Nick Markakis 9. CF | Cristian Pache P | AJ Minter

1. RF | Mookie Betts 2. SS | Corey Seager 3. 3B | Justin Turner 4. 1B | Max Muncy 5. C | Will Smith 6. CF | Cody Bellinger 7. LF | AJ Pollock 8. DH | Joc Pederson 9. 2B | Chris Taylor P | Dustin May

Hola, hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a este minuto a minuto del juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los Bravos de Atlanta estn a una victoria de llegar a su primera Serie Mundial en ms de 20 aos y hoy podran lograr el boleto si derrotan a los Dodgers de Los Angeles que no tuvieron una buena noche este jueves.

Luego de la paliza del mircoles, los de Atlanta se sacaron la espina anoche y vencieron 10-2 a los Dodgers, quienes necesitan otra brillante exhibicin de su ofensiva si quiere evitar decirle adis a la temporada esta noche.

El duelo arranca a las 21:00 ET desde Arlington y seguramente tendremos por lo menos nueve entradas de muchas emociones. Arraaaaaaaancaaaamooooooos!