¿Playas para qué y para quién?

Señor alcalde, que la playa que no existe no sea un capricho. Tiene en sus manos la oportunidad de dejar un legado importante para la ciudad, dando fortaleza a los procesos de planificación en marcha y robusteciendo la institucionalidad que usted, además, tiene el honor de representar.

Una ciudad de Panamá con parques lineales recuperados en las riberas de ríos, articulados a la trama urbana con aceras seguras que permitan al ciudadano recuperar y gozar de los espacios públicos, nos parece una acción más acertada en contrapunto con generar otro espacio que no existe y el cual no reunirá las condiciones ambientales y sanitarias para el goce de la ciudadanía.

¿Cuáles son las prioridades de inversión en el distrito capital? El ejercicio de planificación también respondió: “el principal problema que enfrenta el área metropolitana de Panamá y el distrito de Panamá es la carencia de espacios públicos urbanos, en la forma de parques, plazas y aceras. En general, las áreas construidas están dominadas por las edificaciones y calles, y hay pocos espacios de ocio, recreación o desahogo”. En este aspecto, el alcalde Fábrega coincide con los hallazgos anteriores pero con la diferencia que el tema de costas y playas nunca apareció en el diagnóstico ni en el análisis de prioridades o proyectos de inversión. El diagnóstico determinó lo que ya sabemos: “gran parte de las áreas verdes que existen en la ciudad, no tienen calidad y vitalidad urbana; es decir, no presentan usos y actividades claras para sus ciudadanos, además abundan las áreas verdes sin uso y residuales, principalmente aquéllas vinculadas a los cauces de los ríos que cruzan la ciudad que pueden surgir como espacios de oportunidad para la estructuración de una verdadera red de espacios verdes y abiertos, que actualmente son fragmentos y sin identidad”.

El problema de los desechos sólidos, principalmente plásticos, es una de las amenazas ambientales más importantes ¿Cuánta basura reportó las jornadas de limpiezas de playas en Panamá? Fuentes informaron que 65.5 toneladas de basura fueron colectadas de las playas de la bahía, de la cual 83% correspondió a la capital. La playa artificial en la bahía será el repositorio de parte de las 41 toneladas de basura que traen los ríos y flotan en la bahía. La pregunta obligatoria entonces: ¿es prudente invertir 120 millones de balboas en una playa que no existe, cuyas aguas no serán aptas para actividades recreativas y sobre las cuales, además, será el destino de parte de las 41 toneladas de basura que flotan en ríos y aguas de la Bahía de Panamá? Yo creo que hay que pensar un poco más allá.

