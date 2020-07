Plataformas petroleras de Venezuela están paralizadas ante dificultades para colocar crudo

Carlos Mendoza Potellá, asesor del Banco Central de Venezuela (BCV) en materia petrolera, coincide. “Los inventarios están ‘full’, no puedes poner a operar unos taladros así. (…). Si no tienes donde meter la producción, porque no te dejan sacar los barcos, llegas a cero”, explica a la AFP.

Altamente dependiente del petróleo, Venezuela “está en el peor de los mundos. Tienes un deterioro importante en los campos (…) y a todos los problemas que llevaron a una caída de producción tenemos que agregarle que ahora no tienes a quién venderle y no tienes dónde guardar el crudo”, comenta a la AFP el especialista petrolero y profesor universitario Luis Oliveros.

