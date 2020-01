Plataformas de transporte tecnológico esperan hacer cobro en efectivo y operar en todo el país

Reiteró que el Estado no debe intervenir en la libertad de los consumidores a decidir. “Sobre la convivencia con otras modalidades de transporte como taxis con estas plataformas, es como querer intervenir en las distintas marcas de productos de detergentes por ejemplo que hay muchas y todas están en los estantes, o decirle a los consumidores a qué supermercado ir y qué comprar y qué no comprar, eso es absurdo”.

“El Estado no puede restringir la libertad del consumidor, ni la forma de pago. Limitar el pago en efectivo en estas plataformas es una forma de discriminación, ya que la mayoría de la población no tiene tarjeta de crédito. Esa norma creaba ciudadanos de primera y de segunda”, dijo a La Prensa , el abogado Jaime Raúl Molina, quien presentó la demanda.

You May Also Like