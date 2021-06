Plataforma marítima de SpaceX cruza el Canal de Panamá con ruta al Pacífico

“Hoy, por el Canal de Panamá transitó la plataforma autónoma de puerto aeroespacial ‘Of Course I Still Love You’ (Ocisly) de @SpaceX en su trayecto al Pacífico”, informó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a través de cuenta de Twitter.

La plataforma marítima “Por supuesto que todavía te amo” (‘Of Course I Still Love You’ (Ocisly)) de la empresa estadounidense SpaceX, cruza el Canal de Panamá. EFE

