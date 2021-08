Plata de Saúl Craviotto, Marcus Walz, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo con el K4 500 en Tokio 2020

Esos baches quedaron atrás. En los 500 metros que recorrieron sobre las aguas no tan tranquilas este sábado del canal olímpico se desfondaron con el único objetivo del primer puesto. La lucha fue a dos con los alemanes, especialmente en los primeros 250 metros cuando sí aguantaron con la proa por delante. Al paso por la mitad de la carrera, el cambio de los germanos fue determinante y por escasos centímetros tomaron la delantera, que ya no cedieron hasta el final.

You May Also Like