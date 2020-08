Planillas de la Asamblea Nacional, bajo la lupa del Ministerio Público

“La lucha contra la impunidad y la corrupción no puede verse afectado so pretexto de la crisis de la salud. Devolver la confianza a la ciudadanía y robustecer la institucionalidad es hoy más urgente que en tiempos normales”, manifestó.

En el caso de Zúñiga, la Corte, con la ponencia del magistrado Hernán De León, no admitió la denuncia. Los magistrados concluyeron que “los elementos de convicción aportados con la denuncia penal por Carlos E. Muñoz Pope (representante legal de la CGR), no reúnen la idoneidad y eficacia necesaria para establecer, al menos indiciariamente, que nos encontramos frente a un presunto delito contra la administración pública (peculado) resultante de la firma, ejecución y pago de los contratos por servicios profesionales suscritos entre la AN y los señores Juan Alberto Romero Pérez y Ameth Jesús Ocaña Barba, durante el periodo comprendido de julio de 2014 a junio de 2015 y de enero a junio de 2016, respectivamente” .

You May Also Like