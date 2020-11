Planifican reunión para resolver el problema de los buhoneros en las inmediaciones del hospital AquilinoTejeira

El pasado 9 de octubre, mediante nota la jefa de Salud Pública, de la región de Coclé, Obdulia de Montilla, le informó al director institucional del Hospital Aquilino Tejeira, doctor Ricardo Jaén, que los puestos de ambulantes instalados en el área externa de este centro hospitalario representan un riesgo y que no cumplen con lños requisitos mínimos exigidos por salud, ya que , muchos se dedican a la venta de alimentos, actividad que no corresponde a su tipo de actividad considerada como kiosko.

