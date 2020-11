Planes de pensiones privados, ¿qué ventajas tienen?

Del informe, «se desprende que en general el inversor español no piensa en invertir en planes de pensiones hasta una mediana edad y, a su vez, no tiene mucha confianza en ellos ya que no tiene por costumbre aportar nuevo capital de forma recurrente. Fruto de esta realidad, los españoles dedican una parte modesta en proporción al Producto Interior Bruto (PIB) respecto a otros países de la OCDE».

No obstante, en la práctica más que un ahorro fiscal estamos hablando de diferir el momento de pago de los impuestos. Cuando el plan se rescate (en el momento de la jubilación, o en caso de fallecimiento o invalidez), se deberá sumar ese dinero a la base imponible como un rendimiento del trabajo más… «y si no se planifica adecuadamente, podría llegar a ser contraproducente ahorrar en un plan de pensiones», advierten desde la OCU.

No obstante, se deben tener muy en cuenta cuestiones relevantes como el perfil de riesgo o la capacidad de ahorro a la hora de escoger un producto para no llevarse sorpresas negativas.

You May Also Like