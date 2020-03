Planean recortes en el empleo en la hostelería, hoteles, aerolíneas para miles de trabajadores por el coronavirus

UGT y CC OO, los sindicatos mayoritarios, ya han pedido al Gobierno que los trabajadores afectados por suspensiones de contrato provocadas por esta crisis sanitaria no sufran una merma del salario. Su planteamiento es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez habilite un fondo salarial y que de esta forma los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.

