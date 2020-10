Plan de colegios privados, bajo análisis del MEF

“Estamos insistiendo porque sentimos que se trata de una situación de justicia en una situación tan delicada. El público entiende que la ayuda es para la escuela y por supuesto que es una ayuda en cadena. Pero los grandes beneficiados serán los padres que no pueden pagar. Si la escuela no recibe los ingresos, o cierra o inicia una política de cobro en momentos de pandemia”, explicó Echeverría, quien argumenta que “los colegios particulares siempre manejan un nivel de morosidad, pero en estos momentos los montos son tan grandes que no hay manera de continuar en las actuales condiciones”.

Como es sabido, quien no pague la deuda existente, probablemente no podrá hacer la inscripción que le garantice un cupo escolar en su misma escuela para 2021.

