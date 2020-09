Pixel 5, nuevo Chromecast, Nest Audio: Todo lo que anunció Google

Juan Garzón / CNET



La semana pasada fue de Amazon, que presentó un montón de productos nuevos. Y esta semana es de Google, que en su evento virtual Launch Night In presentó su nuevo celular Pixel 5, además de la versión 5G del Pixel 4A, un nuevo Chromecast, Google TV y la nueva bocina inteligente Nest Audio. Pero, además de la función Hold for Me que pone en manos de Google Assistant las llamadas en espera, no hubo mayor sorpresa.

Así que repasemos lo que presentó Google el 30 de septiembre.

El más reciente teléfono insignia de Google añade compatibilidad con 5G y ya estaba disponible en la tienda de Google incluso antes de su anuncio. Su precio inicial es de US$699. La cámara añade Portrait Light y Night Sight al modo retrato. Y con este Pixel 5, Google ha incluido un gran paquete de servicios similar a Apple One.

Google Pixel 5 y Pixel 4A 5G: Nuevos celulares con Android 11 y lo mejor de Google [fotos] Ver fotos

Captura de pantalla por Juan Garzon / CNET El teléfono de gama media Pixel 4A obtiene 5G con un precio inicial de US$499.

Chris Monroe/CNET El actualizado y mejorado Chromecast de US$50 tiene un nuevo control remoto con un botón dedicado a Google Assistant, además de botones dedicados a servicios de streaming.

Captura de pantalla por CNET La nueva bocina inteligente tiene más bajo, valor y es más esbelta. Cuesta US$99.

Google TV screenshot/Google Google TV llega con una interfaz refinada que mejora la experiencia e incrementa el potencial de la plataforma para televisores de Google.

